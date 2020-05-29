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Cuma namazı kılınacak cami önleri yıkanarak temizlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 29.05.2020 12:14 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından cuma namazı kılınacak camilerin bahçeleri yıkanarak, temizlendi.Korona virüsü (Covit-19) salgın ile mücadele kapsamında yoğun bir çalışma sürdüren Bilecik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları için cuma namazı kılınacak bütün camilerin bahçelerini yıkadı.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından cuma namazı kılınacak camilerin bahçeleri yıkanarak, temizlendi.
Korona virüsü (Covit-19) salgın ile mücadele kapsamında yoğun bir çalışma sürdüren Bilecik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları için cuma namazı kılınacak bütün camilerin bahçelerini yıkadı. Ayrıca, salgın ile mücadele çalışmaları kapsamında ayrıca şehirdeki bütün cami ve mescitler Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

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Akşam
20:28
Yatsı
22:11

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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