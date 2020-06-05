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Cuma namazı Nurettin Zafer Stadı’nda kılındı

DÜZCE HABERLERİ  | 05.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Normalleşme sürecinin ilk cuma namazı Düzce’de Nurettin Zafer Stadı’nda kılındı.

Normalleşme sürecinin ilk cuma namazı Düzce’de Nurettin Zafer Stadı’nda kılındı. Yüzlerce kişi stadyumda çim sahanın üzerinde saf tutarken, bazı kişiler tribünlerde namaz kıldı.
Korona virüs salgını sonrasında uzun bir süreden sonra cuma namazlarının kılınması için onay verilmiş binlerce vatandaş camilerde namazını kılmıştı. Normalleşme sürecinin ardından ilk cuma namazı Düzce’de Nurettin Zafer Stadı’nda kılındı. Yüzlerce vatandaş stadyumun çimlerinde saf tutarken, bazı vatandaşlar tribünlerde namaz kıldı.

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Düzce Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:21
Sabah
05:18
Öğle
12:59
İkindi
16:58
Akşam
20:30
Yatsı
22:18

Düzce Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Kayam Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
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Cumayeri
Ülker Eczanesi
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