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Cuma namazı spor salonunda kılındı

ÇORUM HABERLERİ  | 19.06.2020 14:37 | Son Güncelleme

Sungurlu’da bu hafta Cuma namazı, havanın yağmurlu olması sebebiyle Cami içerisinde ve Mahmut Atalay Spor Salonunda kılındı.Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda açık alanlarda kılınması planlanan Cuma namazı camilerde ve Mahmut Atalay kapalı spor salonunda kılındı.Sungurlu’da belirlenen noktalardan biri olan Mahmut Atalay kapalı Spor Salonunda namaz öncesi sosyal mesafeler belirlendi.

Cuma namazı spor salonunda kılındı

Sungurlu’da bu hafta Cuma namazı, havanın yağmurlu olması sebebiyle Cami içerisinde ve Mahmut Atalay Spor Salonunda kılındı.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda açık alanlarda kılınması planlanan Cuma namazı camilerde ve Mahmut Atalay kapalı spor salonunda kılındı.
Sungurlu’da belirlenen noktalardan biri olan Mahmut Atalay kapalı Spor Salonunda namaz öncesi sosyal mesafeler belirlendi. Vatandaşlar kendi getirdikleri seccadeleri sosyal mesafe alanlarına sererek namaz kıldı.
Polis ekipleri namaz için gelenlere uyarılarda bulunurken maskesiz ve seccadesiz kimseyi alana almadı. Kılınan namazın ardından mesafeye göre alandan çıkış yapıldı.

Cuma namazı spor salonunda kılındı

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Çorum Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:04
Sabah
05:02
Öğle
12:47
İkindi
16:46
Akşam
20:21
Yatsı
22:10

Çorum Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Bilge Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
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