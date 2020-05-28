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Cuma namazı statlarda kılınacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.05.2020 09:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçesinde İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla Cuma namazlarının statlarda kılınacağı açıklandı.Emet İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemizde Esentepe Mahallesi ve Termal Otel Bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir.

Cuma namazı statlarda kılınacak

Kütahya’nın Emet İlçesinde İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından alınan kararla Cuma namazlarının statlarda kılınacağı açıklandı.
Emet İlçe Hıfsı Sıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ’’İlçemizde Esentepe Mahallesi ve Termal Otel Bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Taiyyp Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cami ve Mescitlerimizin ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi sonucunda; Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır. Bu kapsamda ilçe merkezinde bahçesi ve avlusu Cuma Namazı kılmaya yeterli cami bulunmadığından, Esentepe Mahallesinde ve Termal Otel bünyesinde bulunan statlarda 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Cuma Namazları kılınabilecektir’’ denildi.

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Kütahya Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:30
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:25
Yatsı
22:05

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Kütahya Günes Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
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