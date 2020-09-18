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Cuma namazını tarihi camide kıldılar

ÇORUM HABERLERİ  | 18.09.2020 18:37 | Son Güncelleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, Cuma namazını bir süre önce bakıma alınan Yörüklü Köyü’nde bulunan tarihi camide kıldı.Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Devlet Su İşleri Müdürü Murat Şerbetçi, Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum İl Müftü vekili Adem Aygün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Orman İşletme Müdürü Mehmet Kılıç Cuma namazını Yörüklü Köyünde 1516 yılında yaptırılan tarihi Ergülü Baba Camiinde kıldı.CHP Çorum İl yöneticileri tarihi camiyi yerinde ziyaret ettikten sonra konuyu gündeme getirmiş, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek cami ve çevresinin bakım ve onarıma alınması gerektiği bilgisini paylaşmışlardı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, Cuma namazını bir süre önce bakıma alınan Yörüklü Köyü’nde bulunan tarihi camide kıldı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Devlet Su İşleri Müdürü Murat Şerbetçi, Kültür Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum İl Müftü vekili Adem Aygün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Orman İşletme Müdürü Mehmet Kılıç Cuma namazını Yörüklü Köyünde 1516 yılında yaptırılan tarihi Ergülü Baba Camiinde kıldı.
CHP Çorum İl yöneticileri tarihi camiyi yerinde ziyaret ettikten sonra konuyu gündeme getirmiş, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek cami ve çevresinin bakım ve onarıma alınması gerektiği bilgisini paylaşmışlardı. Bunun üzerine Vali Çiftçi Yörüklü Köyünde gelerek tarihi camide incelemelerde bulunmuştu.
İç dizaynı ve çevre düzenlemesi yapılan tarihi camide ilk Cuma namazı bugün kılındı. Cuma namazı sonra Vali Çiftçi ve beraberindekiler Ergülü Baba türbesi’ni ziyaret ettiler.

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Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
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