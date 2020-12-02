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Cuma namazları korona tedbirleri kapsamında spor salonlarında da kılınabilecek

ERZURUM HABERLERİ  | 02.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Erzurum’da camilerde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla Cuma namazları spor salonlarında da kılınabilecek.Erzurum İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla bazı ek tedbirler alındı.

Erzurum’da camilerde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla Cuma namazları spor salonlarında da kılınabilecek.
Erzurum İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla bazı ek tedbirler alındı. Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıha Kurulu tarafından camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla belirlenen spor salonlarında da cuma namazlarının kılınabileceği açıklandı. İl ve ilçelerdeki camilerin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bazı okulların spor salonlarında cuma namazı kılınabilecek.
Ayrıca, özel ve resmi eğitim veren gündüzlü Kur’an Kurslarının yılsonuna kadar eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, özel ve resmi eğitim veren yatılı Kur’an Kurslarının 21 gün boyunca eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

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İmsak
05:42
Sabah
07:11
Öğle
12:09
İkindi
14:36
Akşam
16:57
Yatsı
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