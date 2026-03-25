SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Cuma sabahı takımın başında! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

Petrolul Ploiești’de teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rumen basını, Mehmet Topal’ın üçüncü kez takımın başına geçmeye hazırlandığını yazdı. İşte detaylar...

Cuma sabahı takımın başında! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi
Cevdet Berker İşleyen

Romanya futbolunda teknik direktör değişimi gündemde. Eugen Neagoe ile yollarını ayıran Petrolul Ploiești için sürpriz bir isim öne çıktı. Rumen basını, takımın başına yeniden Mehmet Topal'ın geçeceğini yazdı.

İSTANBUL'DAN ROMANYA'YA GEÇECEK

Cuma sabahı takımın başında! İşte Mehmet Topal ın yeni adresi 1

ProSport’un haberine göre Mehmet Topal şu anda İstanbul’da bulunuyor. Deneyimli teknik adamın cuma günü takımın başında olması bekleniyor. Ayrıca Topal’ın Türkiye ile Romanya arasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip ettikten sonra Romanya’ya geçeceği ifade edildi.

İLK TEMAS SAĞLANDI

Cuma sabahı takımın başında! İşte Mehmet Topal ın yeni adresi 2

Haberde yer alan bilgilere göre Mehmet Topal, takımın mevcut teknik ekibiyle şimdiden iletişime geçti. Fiziksel antrenör Laurentiu Marinescu ve yardımcı antrenör Catalin Grigore ile görüşmeler yapan Topal’ın bazı talimatlar verdiği aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcının cuma sabahı ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi.

PETROLUL’DE ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Cuma sabahı takımın başında! İşte Mehmet Topal ın yeni adresi 3

Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Mehmet Topal, Petrolul Ploiești’de üçüncü kez teknik direktörlük görevine gelecek. Daha önce iki farklı dönemde kulübü çalıştıran 40 yaşındaki teknik adam, yeniden aynı takımın başına geçerek dikkat çekici bir geri dönüş yapmış olacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Romanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Florin Bratu'dan Türkiye'ye övgü!Romanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Florin Bratu'dan Türkiye'ye övgü!
Montella'dan Rumen gazetecinin 'istifa' provokasyonuna tokat gibi cevap!Montella'dan Rumen gazetecinin 'istifa' provokasyonuna tokat gibi cevap!

Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Mehmet Topal son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.