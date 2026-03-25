Cuma sabahı takımın başında! İşte Mehmet Topal'ın yeni adresi

Romanya futbolunda teknik direktör değişimi gündemde. Eugen Neagoe ile yollarını ayıran Petrolul Ploiești için sürpriz bir isim öne çıktı. Rumen basını, takımın başına yeniden Mehmet Topal'ın geçeceğini yazdı.

İSTANBUL'DAN ROMANYA'YA GEÇECEK

ProSport’un haberine göre Mehmet Topal şu anda İstanbul’da bulunuyor. Deneyimli teknik adamın cuma günü takımın başında olması bekleniyor. Ayrıca Topal’ın Türkiye ile Romanya arasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip ettikten sonra Romanya’ya geçeceği ifade edildi.

İLK TEMAS SAĞLANDI

Haberde yer alan bilgilere göre Mehmet Topal, takımın mevcut teknik ekibiyle şimdiden iletişime geçti. Fiziksel antrenör Laurentiu Marinescu ve yardımcı antrenör Catalin Grigore ile görüşmeler yapan Topal’ın bazı talimatlar verdiği aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcının cuma sabahı ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi.

PETROLUL’DE ÜÇÜNCÜ DÖNEM

Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Mehmet Topal, Petrolul Ploiești’de üçüncü kez teknik direktörlük görevine gelecek. Daha önce iki farklı dönemde kulübü çalıştıran 40 yaşındaki teknik adam, yeniden aynı takımın başına geçerek dikkat çekici bir geri dönüş yapmış olacak.