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Cumaalanı Göledi su tutmaya hazır hale geldi

04.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Denizli’de yapım çalışmaları tamamlanan Cumaalanı Göledi su tutmaya hazır hale geldi.

Cumaalanı Göledi su tutmaya hazır hale geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. DSİ tarafından Denizli’nin Çameli ilçesinde yapımına başlanan Cumaalanı Göledinde tüm çalışmalar sona erdi. 191 bin metreküp kapasiteye sahip gölet su tutmaya hazır hale geldi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda suyun önemi ile birlikte korunması ve depolanması her geçen gün büyük önem arz ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada; "Denizli’ye bir gölet daha kazandırdık. Çameli ilçesine bağlı Cumaalanı Mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanan ’Cumaalanı Göleti’ sayesinde kırsal kalkınmaya destek sağlanmıştır. Temelden yüksekliği 17 metre ve su depolama kapasitesi 191 bin metreküp olan gölet ile 420 dekar tarım arazisi suyla buluşacaktır. Bölgedeki üreticilerimiz için büyük öneme sahip Gölet, Denizlili çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

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