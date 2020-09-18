Cumadan önce tek kullanımlık seccade dağıttılar

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Gençlik Hizmetleri birimi olan Gençlik Merkezleri, cuma namazı için hazırlanan tek kullanımlık seccadeleri cami önlerinde vatandaşlara dağıttı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun “Cuma namazı öncesi tek kullanımlık seccade dağıtımı ile Korona virüs mücadelesine destek oluyoruz” sloganıyla yola çıkan Eskişehir Gençlik Merkezleri cuma namazı öncesinde vatandaşlara yüzlerce tek kullanımlık seccade dağıttı. Şehir merkezi ile birlikle kentin belli yerlere gönüllü gençler ve gençlik liderleriyle yapılan hayırlı çalışmayı vatandaşlar da büyük beğeniyle karşıladı.



