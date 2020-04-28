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Cumaköy ve Karagöllü mahalleleri birbirine bağlanacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, Cumaköy ve Karagöllü mahallelerini birbirine bağlamak için dere köprüsü yapacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumaköy ve Karagöllü mahalleleri arası bağlantı yolu üzeri dere köprüsü yapılması işi için ihaleye çıktı.

Cumaköy ve Karagöllü mahalleleri birbirine bağlanacak

Büyükşehir Belediyesi, Cumaköy ve Karagöllü mahallelerini birbirine bağlamak için dere köprüsü yapacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumaköy ve Karagöllü mahalleleri arası bağlantı yolu üzeri dere köprüsü yapılması işi için ihaleye çıktı. İhale yapılan köprü tamamlandığında iki köy birbirine bağlanacak. Düzenlenen ihaleye 24 firma katılırken en yüksek teklifi 4 milyon 114 bin TL, en düşük teklifi 2 milyon 741 bin TL olarak verildi.
İhalenin sonuçlanması sonrasında yer tesliminden sonra 180 gün içerisinde Cumaköy ve Karagöllü mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün bitirilmesi hedefleniyor.

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