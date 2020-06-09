Cumalıkızık’ta temizlik harekatı

Temiz ve yaşanabilir şehir projeleriyle gelecek nesillere sağlıklı ve kaliteli bir çevre bırakmayı ilke edinen Yıldırım Belediyesi, temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu doğrultuda Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve ilçenin en önemli değerleri arasında bulunan Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı Cumalıkızık’ta ‘Çevre Koruma Haftası’ kapsamında çevre temizliği gerçekleştirdi. Cumalıkızık bölgesindeki piknik alanında gerçekleştirilen temizlikte, çevreye zarar veren insan kaynaklı atıkları toplayan ekipler, tarihi 700 yıl öncesine dayanan Cumalıkızık mirasına sahip çıkarak çevrenin korunmasına katkıda bulundu.

Yıldırım Belediyesi olarak çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla ‘5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası’ etkinlikleri kapsamında temizlik harekatı başlattıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tarihi açıdan da büyük öneme sahip UNESCO Dünya Mirası listesindeki 700 yıllık Osmanlı köyü olan Cumalıkızık’ta gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile farkındalık oluşturmak istedik. Çevre ve tabiat bizlere hem kadim medeniyetimizin mirası hem de sonraki kuşaklar için emanettir. Özellikle Yıldırım ve Bursa’nın barındırdığı güzelliklerin yanında şehrin sırtını yasladığı Uludağ’ın benzersiz doğası, korunması gereken önemli bir zenginliğimiz. Çok büyük bir zenginliğe sahibiz. Ancak bunu değerlendirmek ve korumak noktasında maalesef çok başarılı sayılmayız. Doğayı temizlemek çok önemli. Biz yerel yönetim olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bundan çok daha önemli olanı doğaya sahip çıkabilmek, onu koruyabilmek. Bu doğal güzellikler kirletilmeyi hak etmiyor. Bunu da ancak birlikte başarabiliriz. Bu konuda hemşerilerimizden daha duyarlı olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

