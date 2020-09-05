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Cumayeri Belediyesi’ne övgü dolu sözler

DÜZCE HABERLERİ  | 05.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Cumayeri belediyesi bu defa da bilişim uzmanı Ömer Ekinci’nin övgüsünü kazandı.

Cumayeri Belediyesi’ne övgü dolu sözler

Cumayeri belediyesi bu defa da bilişim uzmanı Ömer Ekinci’nin övgüsünü kazandı. Ekinci 50 bin üzerinde takipçisi olan sosyal medya hesabından Cumayeri Belediyesine övgü dolu sözlerle bahsetti.
Türk Bilişim Uzmanı Ömer Ekinci sosyal medya hesabında Cumayeri belediyesine yer verdi. El terminalleri imalatı yapan ve çeşitli teknoloji çözümleri üreten Ömer Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumayeri belediyesine ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu vatandaşın parasını koruyup kolladığı için de teşekkür etti. Ömer Ekinci, sosyal medya paylaşımında; “Bugün bir ilçe belediyesi, hatta isim vereyim @CumayeriB teknoloji alımı için bize ulaştı. Öyle ısrarla pazarlık ettiler ki neredeyse maliyetine aldılar. Vatandaşın vergisinin dikkatle harcandığını görmek o paradan daha değerliydi. Ümidim arttı. Helali hoş olsun. @mustafakologlu_” ifadelerine yer verdi. Ömer Ekinci’nin paylaşımının altına yorum yapan takipçileri de Cumayeri Belediyesine ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’ndan övgülerle bahsederken milletin parasını koruduğu için teşekkür de ettiler.

Cumayeri Belediyesi’ne övgü dolu sözler

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