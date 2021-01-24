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Cumayeri’de sokak hayvanları için mama bırakıldı

24.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Düzce’nin Cumayeri ilçesinde soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, Cumayeri Belediyesi tarafından yem ve mama bırakıldı.Kar yağışının beraberinde getirdiği soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, Cumayeri Belediyesi harekete geçti.

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, Cumayeri Belediyesi tarafından yem ve mama bırakıldı.
Kar yağışının beraberinde getirdiği soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için, Cumayeri Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun talimatıyla sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ilçenin her köşesine yem ve mama bıraktı. Hayvan severler ise belediyenin yem ve mama çalışmasından dolayı Başkan Koloğlu’na teşekkürlerini sundu.

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