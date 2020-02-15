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Cumhrubaşkanı Erdoğan: 'Filanca bakan şu kulübü destekliyor' demek doğru değil

FUTBOL HABERLERİ  | 15.02.2020 18:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve futbol gündemine de değinirken, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki tartışmalara da soru üzerine yorum yaptı.

Cumhrubaşkanı Erdoğan: 'Filanca bakan şu kulübü destekliyor' demek doğru değil

Pakistan ziyareti dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kalkıp da benim arkadaşlarım 'Bu sene filanca kulüp şampiyon olacaktır, ya da olmalıdır veya temenni ediyorum' diye asla söylememelidir. Bizim tarafsızlığımız burada büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Pakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolundaki gündemle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

‘VAR’ teknolojisinden, bakanların yaptığı açıklamalara kadar birçok konuya değinen Erdoğan, “Biz bu ülkeyi yönetenler olarak tarafsızlığımızı korumalıyız” dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamaları:

“Tabi öncelikle son viraja girilirken hakikaten böyle bir rekabetin olması çok güzel bir şey. Sevindirici de. Fakat Federasyonun bu noktadaki attığı adımlarda tarafgirlik içerisinde olduğuna ben ihtimal vermiyorum. Nitekim aldıkları kararlarla şu son 3-4 maça yönelik adil davrandıkları da ortada. Bugüne kadar bu tür maçlar zaten pek de federasyona gelmezdi. Hakemler düdüğü çalmıştı iş bitmişti, böyle bakıyorduk. VAR sisteminin de tabi eksileri var, artıları var. Bazı yerlerde bakıyorsunuz, hakikaten isabetli kararlar çıkıyor. Bu sürecin daha geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Geçiş döneminde bu tür eksikler olabilir. Zaman içerisinde sistem tam anlamıyla oturacaktır.

“BAKAN ARKADAŞLARIMIZI BU İŞİN İÇİN BULAŞTIRMAK YANLIŞTIR”

“Ben bir Fenerbahçeliyim, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu üyesiyim ama özellikle arkadaşlarıma yönelik sarf edilen hakaretamiz ifadeler yenir yutulur şeyler değildir. Bir defa bu ülkeye hizmet veren bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır. Kulüplerimizin yöneticilerinin bu konuda bir defa çok dikkatli olmaları, tribünlerdeki gelişmelere sahip olmaları lazım. Biliyorsunuz zaten sosyal medyada da bu tür hakaretlerin, iftiraların cezalandırılmasına yönelik bazı kararlar var. Sosyal medyada da bunların bedelini ödetmeden bu işi bırakmayız.”

“ŞAMPİYONLUK KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL”

“Kalkıp bilip bilmeden, herhangi bir bakanımız hakkında “filanca kulübü şöyle destekliyor, herhangi bir kulübe karşı şöyle bir tavrı var” gibi yaklaşımları bizim kabullenmemiz mümkün değil. Ben bir ay kadar önce Kulüpler Birliği toplantısında bütün başkanlar oradayken söyledim, “arkadaşlar sizden bir ricam var; lütfen siyaseti bu işe karıştırmayın ve bizi bu işlerin içerisine bulaştırmayın” dedim. Biz bütün başkanlara orada bunu demişken, buna rağmen kalkıp da bu tür açıklamaların yapılması bizi ciddi manada üzer ve buna karşı da biz sessiz kalamayız. Şampiyonluk kimsenin tekelinde değil. Bu sene sen olursun, bir sonraki sene başkası olur.”

“BİZ TARAFSIZLIĞIMIZI KORUMALIYIZ”

“Bir de şu var onu da söyleyeyim. Kalkıp da benim arkadaşlarım “bu sene filanca kulüp şampiyon olacaktır, ya da olmalıdır veya temenni ediyorum” diye asla söylememelidir. Bizim tarafsızlığımız burada büyük önem arz ediyor. Biz tarafsızlığımızı korumalıyız. Biz bu ülkeyi yönetenler olarak tarafsızlığımızı korumalıyız. Ben mesela lig maçlarına asla gitmem. Söz konusu değildir. Ama diyelim ki Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ya da diğer takımlarımız… Bunların uluslararası herhangi bir müsabakası olduğu zaman oralara gitmeyi de milli bir görev telakki ederim. Bu konudaki hassasiyetimiz önceliklidir. Sporda bunlara dikkat etmemiz lazım. Ligin de artık son virajında kim şampiyon olursa olsun, hep beraber alkışlamamız lazım. Ondan sonra da inşallah hepsine uluslararası müsabakalarda destek vermemiz lazım.”

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