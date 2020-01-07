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  4. Cumhur İttifakı, İncirliova’da belediye meclis toplantısına katılmayacak

Cumhur İttifakı, İncirliova’da belediye meclis toplantısına katılmayacak

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Meclisi üyeleri, davetli olarak katıldıkları deve güreşlerinde AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, kendileri ve ilçe teşkilatlarına saygısızlık yapıldığını öne sürerek, meclis toplantısına katılmama kararı aldı.Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Meclisi üyeleri, hafta sonu İncirliova Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Geleneksel 34.

Cumhur İttifakı, İncirliova’da belediye meclis toplantısına katılmayacak

Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Meclisi üyeleri, davetli olarak katıldıkları deve güreşlerinde AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, kendileri ve ilçe teşkilatlarına saygısızlık yapıldığını öne sürerek, meclis toplantısına katılmama kararı aldı.
Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Meclisi üyeleri, hafta sonu İncirliova Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Geleneksel 34. İncirliova Deve Güreşi Festivalinde AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, kendileri ve ilçe teşkilatlarına saygısızlık yapıldığını iddia etti. İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya’yı kendilerinden özür dilemeye davet eden meclis üyeleri, tepkilerini göstermek amacıyla meclis toplantısına katılmama kararı aldı.

Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Davetlisi olduğumuz 34. İncirliova deve güreşlerinde Cumhur İttifakı Milletvekili Metin Yavuz’a, Cumhur İttifakı Belediye Meclisi üyelerine ve ilçe teşkilatlarımıza protokolde yapılan saygısızlığı esefle kınıyoruz. İncirliova Belediyesi, Millet İttifakı Belediye Başkanı tarafınca yönetilirken, Millet İttifakı’ndan tek bir milletvekili dahi deve güreşlerine katılmazken, Cumhur İttifakı tam kadro ile davete icabet etmiştir. Fakat protokol kuralları hiçe sayılıp kasıtlı olarak Cumhur İttifakı yıpratılmaya çalışılmıştır. Bizlerin birlikteliği sadece seçimi kazanmak için değil, milletin bekası içindir. Hiçbir zaman göstermelik değildir. Bu sebepten dolayı sayın vekilimize, meclis üyelerimize ve ilçe teşkilatlarımıza yapılan bu saygısızlığı yok saymayıp İncirliova ilçesi Cumhur İttifakı olarak oy birliği ile Başkan Aytekin Kaya’yı özür dilemeye davet ediyoruz. İncirliova Belediye Meclisi üyeleri olarak meclis oturumuna katılmama kararı almış bulunmaktayız"

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