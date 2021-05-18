YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

18.05.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiPençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası

Ankara Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:24
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:06
Yatsı
21:43

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Aşiyan Eczanesi
Cankaya
Burakcan Eczanesi
Cankaya
Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Gürbüzer Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Hatayspor-Gaziantep maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.