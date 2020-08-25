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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

ANKARA HABERLERİ  | 25.08.2020 16:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Erdoğan, mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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