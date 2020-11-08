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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.11.2020 15:07 | Son Güncelleme

"Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum" - "30 yıldır, Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar" - "Ermenistan'ın saldırganlığı ile başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Sözlerime, Ermenistan tarafından işgal edilen 7 şehrini, 7 rayonunu ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. 30 yıldır, Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen Azeri Türk kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin yanında olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ermenistan'ın saldırganlığı ile başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum."

- "Sevdası büyük, rüyası büyük, davası büyük Kocaeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 aylık aranın ardından bir kez daha Kocaeli'de olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtmesinin ardından, slogan atarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara, "Ben de size aşığım." diye seslendi.

Başiskele'yi, Çayırova'yı, Derince'yi, Darıca'yı, Dilovası'nı, Gebze'yi, Gölcük'ü, İzmit'i, Kandıra'yı, Karamürsel'i, Kartepe'yi, Körfez'i selamlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her dönemde, bu toprakları Türkiye olmaktan çıkarmak için milletimizi Anadolu'dan kazımak için yola çıkan Haçlılara haddini bildiren Kocaeli. Orhan Gaziler'in sesine ses veren güzeller güzeli Kocaeli, Gazi Süleyman Paşa'nın, Akça Koca'nın adını, idealini, sevdasını taşıyan Kocaeli. Fetihler otağı, Fatihler yatağı Kocaeli. Gökyüzünde yıldızların gıpta ettiği Kocaeli. Yeryüzünde denizlerin imrendiği Kocaeli. Büyük acılar çektiği halde, büyük depremler, büyük yıkımlar gördüğü halde her defasında küllerinden yeniden dirilen, hayatta kalma azmini ve inancını asla kaybetmeyen yiğit Kocaeli. Sevdası büyük, rüyası büyük, davası büyük Kocaeli. Sizleri yürekten selamlıyorum."

(Sürecek)

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