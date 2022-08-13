YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

13.08.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Karahasanoğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun aile üyeleriyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatı dolayısıyla oğlu İbrahim Karahasanoğlu, kardeşleri Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu ile telefonda görüşerek başsağlığı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında da şunları kaydetmişti:

"Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıKadıköy'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması:
Karabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak beklediKarabük'te su içen kediyi rahatsız etmek istemeyen şoför otobüsü durdurarak bekledi
Anahtar Kelimeler:
taziye cumhurbaskani recep tayyip erdogan

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:04
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:45

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cumartesi

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.