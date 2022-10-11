Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 3 saat sürdü.



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