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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

11.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 3 saat sürdü.

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