Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar." ifadelerini kullandı.



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