YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

19.09.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandıMerakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı
Gören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldıGören fotoğrafını çekmeden gitmiyor! Cami gitti, minaresi kaldı
Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecekTarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Ankara Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:27
Öğle
12:47
İkindi
16:14
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

Ankara Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazartesi

Can Eczanesi
Cankaya
Demiral Eczanesi
Cankaya
Dikmen Ömür Eczanesi
Cankaya
Gazi Bulvar Eczanesi
Cankaya
Kıvanç Eczanesi
Cankaya
Santra Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Refabey Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.