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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunu tamamlayarak yurda döndü

08.09.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunu tamamlayarak yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu tamamlayarak İstanbul'a geldi.

Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, konuta geçmek üzere havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yurda döndü.

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