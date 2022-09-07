Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti

BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında geldiği Sırbistan'da ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğin ardından mevkidaşıyla Belgrad Kulesi'ni gezdi.

Bölgedeki Türk işçilerle de bir araya gelen Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



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