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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

04.04.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.

Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

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