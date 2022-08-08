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Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti

08.08.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini kabul etti.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde Hira ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hira'nın babası Metin ve annesi Aysel Cinali ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Hayaline kavuştu

Cam kemik hastası 13 yaşındaki Hira'nın İstanbul'da bir hastanede anne karnındayken yapılan kontrolünde kemiklerinde eğrilik olduğu belirlendi.

Doğumunun ardından yapılan geniş çaplı araştırmada Hira'nın cam kemik hastası olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 2 yıl önce AA'ya konuşan Hira Cinali, "Üç hayalim var. Birincisi yürüyebilmek, ikincisi Cumhurbaşkanımız ve benim Tayyip dedemi görebilmek, ona kavuşabilmek, sarılmak, sesini duyabilmek. En son hayalim ise büyük Beşiktaş hayranıyım ve Beşiktaş stadına gidip taraftarlarımızla birlikte maç izlemek istiyorum." demişti.

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