Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı yapılacak yatırım bedeli 777 milyon liralık 35 eserin hayırlı olmasını dileyerek, eserleri şehre kazandıran bakanlıkları, kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenen Çanakkale'de Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Çanakkale'nin ve Biga'nın bugün bir başka olduğunu belirten Erdoğan, alandakilerin coşkusunun ve birlikteliğinin daim olmasını diledi.

Ballıkaya'nın eteklerinde ve Kocabaş Çayı'nın çevresinde kurulan Biga'nın, kadim tarihlerden beri, Büyük İskender'den Birinci Murat'a kadar tüm fatihlerin gözdesi olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelibolu Fatih'i Gazi Süleyman Paşa'yla, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı Ulu Camisi'yle, Çanakkale'deki kahramanlarımıza ev sahipliği yapan Hamdi Bey şehitliğiyle, Seddülbahir'de gösterdiği kahramanlıkla Çanakkale Savaşı'nın en önemli sembollerinden biri haline gelen Mehmet Çavuş'uyla, diğer tüm değerleriyle Biga'nın tarihimizle birlikte gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır." ifadelerini kullandı.

Siyasi hayatında Biga'nın ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biga'nın meydanında, buraya geldiğimde karşımda sadece 10 kişi vardı. Hamdolsun Vehbi ağabeyimizle, rahmetli, burada onunla yola çıkmıştık. Bir mali müşavir, Rıdvan kardeşimle birlikteydik ve sayı 10 kişi. Ama şimdi hamdolsun 10 binler var. Nereden nereye." dedi.

Osmanlı döneminde Rumeli ve Batı Anadolu'ya giden tüm kuvvetlerin Biga'da toplanıp buradan yola çıktığını anımsatan Erdoğan, "Tıpkı bugünkü gibi, şimdi buradan yolculuğa çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Donanmanın seferlerine katılan birliklerin toplanma yeri de Biga'dır. İşte bunun için Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim merkezi olarak bölgesine ve ülkesine hizmet etmiştir. Biz de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesini yerleştirme töreni vesilesiyle yaptığımız ziyareti, Biga'daki bu güzel buluşmayla taçlandırmak istedik." diye konuştu.

Çanakkale ve ilçelerini de selamlayan Erdoğan, alandakilerin, "Biga seninle gurur duyuyor" sözlerine, "Ben sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kocabaş Çayı'nın kenarında yetiştirdikleri mandalardan elde ettikleri derilerle İrfan Usta başta olmak üzere sanatkarların yaptığı kispetlerin ünü ülkemiz sınırlarını bile aşan Bigalı kardeşlerimin yiğitliğini anlatmaya gerek duymuyorum. Bölgemizin ve ülkemizin bu güzel beldesini, şehrini her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz." dedi.

Özel sektörün bu bölgede yaptığı yatırımları da desteklediklerini vurgulayan Erdoğan, bugün yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını yaparak, Çanakkale'nin aydınlık geleceğine yeni bir kapı araladıklarını söyledi.

Açılışını yapacakları eserler arasında eğitimde, Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bayramiç İmam Hatip Lisesi'nin yurt ve spor salonu ile 18 Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama Merkezi, kız öğrenci yurdu ve Biga Meslek Yüksekokulunun da bulunduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz. Sağlıkta, Çan Devlet Hastanesi, Gökçeada ve Ezine ilçeleriyle Esenler ve Cevatpaşa mahallelerindeki aile ve toplum sağlığı merkezlerini bugün resmen hizmete açıyoruz. Şehrimizin sembollerinden biri haline gelen 72 milyon lira yatırım bedeli olan Çanakkale Karasal Sayısal Yayın Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 124 milyon liralık yatırımla kazandırdığımız 2 adet 90 tonluk römorkör ile 3 adet kılavuz hizmet botunu resmen bugün hizmete veriyoruz.

Enerjide, şehrimizin pek çok yerine daha kaliteli hizmet verilmesini sağlayacak altyapı yatırımlarını resmen hizmete açıyoruz. Ayvacık ve Ezine ilçelerimizde 151 milyon liralık yatırımla inşası tamamlanan 239 afet konutu ile altyapı tesislerinin açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Ezine-Bayramiç yolunu, Çan, Pazar Köprüsü'nü, Ezine Kültür Merkezi'ni, Biga Ticaret Borsasını, Gümüşçay Fatin Rüştü Zorlu Stadı'nı, çeşitli restorasyon çalışmalarını, Yenice doğal gaz hattını da hizmete açıyoruz. Kurumlarımıza ait hizmet binaları ile tamamlanan diğer eserlerin de resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Toplam 777 milyon liralık yatırım bedeli olan 35 adet yatırım projesinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerimizi Çanakkale'mize kazandıran bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum."

(Sürecek)

