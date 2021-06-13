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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

13.06.2021 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 34'üncü yılında mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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