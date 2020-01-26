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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

ANKARA HABERLERİ  | 26.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrar sağlanmasından başka bir gayesi yoktur. Libya'da kardeş kanının akıtılmasına ve meşru hükümetin hilafına dış müdahalelerle göz yummamız ise mümkün değildir"

CEZAYİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayi ve turizm gibi alanlarda atılabilecek ortak adımları ve işbirliğini değerlendirdiklerini dile getiren Erdoğan, görüşmede ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Erdoğan, Cezayir'in gerek coğrafi konumu, gerekse de bölge tecrübesiyle en önemli ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrar sağlanmasından başka bir gayesi yoktur. Libya'da kardeş kanının akıtılmasına ve meşru hükümetin hilafına dış müdahalelerle göz yummamız ise mümkün değildir. Ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libyalılar tarafından sahiplenilen siyasi sürece desteğimiz tamdır."

Heyetler arası toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Ortak basın toplantısı öncesi Erdoğan ve Tebbun, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma'yı imzaladı.

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Cezayir Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun görüşme Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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