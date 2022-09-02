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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı: (2)

02.09.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Çünkü Türkiyesiz bir NATO düşünülemez. Kaldı ki Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymetiharbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü, Türkiye yoksa NATO güçlü değil" - "(Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti) Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiğini bilmiyor bile. Hatta orada gazeteciler de sordu, TB2, TB3 falan. 'Bunlar nedir?' diye onu soruyor. Haberi yok. Ve bu insansız hava araçları hakkında dersini de iyi çalışmamış"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası soruları yanıtladı: (2)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın S-300'leri ile Türk F16'lara radar kilidi atması ve NATO'nun 30 Ağustos paylaşımına tepkisine ilişkin, "Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Çünkü Türkiyesiz bir NATO düşünülemez. Kaldı ki Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymetiharbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü, Türkiye yoksa NATO güçlü değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti ve ziyaretteki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bu Cumhuriyet Halk Partisinin akşam başka, sabah başka tablosu ortada. Şimdi Bay Kemal maalesef partisinin içerisindeki milletvekillerine hakim değil, sahip değil. O da onlar gibi devamlı yalan üstüne yalanlar uyduruyor. Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiğini bilmiyor bile. Hatta orada gazeteciler de sordu TB2, TB3 falan. 'Bunlar nedir?' diye onu soruyor. Haberi yok. Ve bu insansız hava araçları hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi." ifadesini kullandı.

TB2, TB3 ve Akıncı başta olmak üzere savunma sanayii alanında sürekli çalışma yaptıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Allah rahmet etsin, Özdemir Bey'in sağlığında bu işin kuruluşundan itibaren, oğul Bush'un Amerika'da başkan olduğu zamanda Türkiye'ye vermeleri gereken bu İHA'ları vermemişlerdi. Ben ilk ziyaretimde kendisiyle konuştuğumda 'Bize insansız hava araçları verecektiniz, vermediniz?' O zaman Condoleezza Rice'ı çağırdı, dedi ki 'Niye bunları vermediniz? 48 saatte bunları vermenizi istiyorum.' dedi. İlk etapta böyle bir partiyi bize gönderdiler. Ama tabii bunlar uzun süreli değil ve o zaman Özdemir Bey, Allah rahmet etsin. Çocuklarıyla beraber hemen adımı attılar ve İHA'ları üretmeye başladılar. Arkasından SİHA'ları ürettiler. Şimdi de Akıncı'yı ürettiler ve bununla beraber işte Samsun'da meydanda da görüyorsunuz, savaş uçaklarına yönelik çalışmaları da var.

Biz kendilerine özellikle Allah'tan muvaffakiyetler diliyoruz. Artık Türkiye bu ürünleri ithal eden bir ülke değil, tam aksine ihraç eden bir ülke durumuna geldi ve bu konuda Baykar başarılarının üzerine başarılarını katlıyor. Ben bundan dolayı tabii kendileriyle iftihar ediyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Sadece Baykar değil, başkaları da mühimmat noktasında birçok şeyler yapıyorlar. Tabii bu mühimmatlar da çok önemli. Devlet olarak biz de şimdi bu mühimmatları üreterek Baykar'a bu noktada bu unsurları veren durumuna geldik. Şu anda Türkiye göreve geldiğimizde yüzde 20 yerli üretim yaparken şimdi bu yüzde 80'e çıktı. Şimdi yüzde 80 harp noktasında potansiyele sahip olan Türkiye, artık birçoklarının da korkulu rüyası haline geldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın S-300'leri ile Türk F16'lara radar kilidi atması ve NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını Yunanistan'ın tepkisi üzerine değiştirmesine ilişkin, "NATO daha sonra manevrasını yaptı her zaman olduğu gibi ve manevrayla ilgili bunlar silindi. Ve Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Bu bir vaka zaten. Yunanistan'ın rahatsız olması veya Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Çünkü Türkiye'siz bir NATO düşünülemez. Kaldı ki Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymetiharbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü, Türkiye yoksa NATO güçlü değil." diye konuştu.

(Bitti)

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