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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı:

11.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu süre içerisinde gerek şahsım gerek eşim, ailem hakkında yapılan duaları ve bu duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerçekten gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rabb'im bizleri muhafaza eylesin"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından Çamlıca Vakfı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması için okunan 1000 hatm-i şerifin duası yapıldı.

Duanın ardından camideki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Bayramınız mübarek olsun. Rabb'im nice cuma bayramlarına bizleri kavuştursun. Her şeyden önce tüm mümin kardeşlerimizin bu hatemati şerifi, Rabb'im kabul buyursun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rabb'imizin 'Ya Hafız' ismi şerifine sığındık. Tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içerisinde gerek şahsım gerek eşim, ailem hakkında yapılan duaları ve bu duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerçekten gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rabb'im bizleri muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü olması içindir"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah ülkemizi dünyada örnek ülkeler arasında göstermeye bizleri de muktedir eylesin. İktidarımızı, inşallah bu mücadele için attığımız adımların bereketini de bize göstersin, her noktada göstersin ve muhaliflerimize Rabb'im fırsat vermesin inşallah. Atacağımız adımlar, ülkemizin çok daha güçlü, çok daha diri olması içindir, birliği, beraberliği, dirliği içindir. Rabb'im bizlere bunu da en kısa zamanda göstersin inşallah."

Bu üç aylar içerisinde Leyle-i Regaib'e adım atıldığını aktaran Erdoğan, "Şimdi Leyle-i Mirac'a yürüyoruz. Rabb'im bu üç aylar içerisinde yaptığımız, yapacağımız tüm ibadetlerin bereketini de bizlere göstersin. Alemi İslam'ın birliğini, beraberliğini -elhamdülillah- çok daha güçlü kılsın. Gerek Diyanet İşleri Başkanı'mıza gerek şu mübarek camimizdeki imam, müezzin tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Bu hatm-i şerifleri indiren kardeşlerimden Allah razı olsun. Rabb'im recepe, şabana kavuştuğumuz gibi ramazana ve Ramazan Bayramı'na da bizleri kavuştursun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta cumartesi günü Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ise dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testlerinin negatif çıktığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan Erdoğan'ın bugün yoğun mesaisine döneceği bilgisini paylaşmıştı.

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