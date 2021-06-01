Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSÖ'nün ödüllendirdiği AK Parti'li Tuba Durgut'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ödüle layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut'u kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, "tütün salgını "ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla DSÖ tarafından ödüllendirilen Durgut ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.
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