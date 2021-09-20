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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim-öğretim imkanlarına ilişkin paylaşımda bulundu:

20.09.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz" - "Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkanlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere eğitim-öğretim alanında sağlanan imkanlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkanlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz." ifadesini kullandı.

Yapılan hizmetlerin sayısal verilerinin ve görsellerinin yer aldığı grafikte 2002 ve 2021 yılları arasındaki yurt sayısı, kapasitesi, yatak tipleri, yurt bulunan il/ilçe, beslenme yardımı ile lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin sayısı ve bu öğrencilere verilen burs ve kredi miktarları paylaşıldı.

Buna göre 2002'de 190 olan yurt sayısı 2021'de 769'a, 182 bin 258 olan yatak sayısı 719 bin 567'ye, yurt bulunan il sayısı 75'ten 81'e, ilçe sayısı 57'den 241'e, beslenme yardımı 9 liradan 570 liraya, kredi ve burs verilen öğrenci sayısı 451 bin 550'den 1 milyon 449 bin 387'ye yükseldi.

Kredi ve burs miktarı ise lisans öğrencileri için 45 liradan 650'ye, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için 135 liradan 1950 liraya çıktı.

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