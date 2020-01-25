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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze törenine katıldı:

ADANA HABERLERİ  | 25.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

"Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek" - "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın, bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız" - "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı" - "Gerek köylerde, gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç açık, açıkta bırakmayacağız"

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Erdoğan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı.

Deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılmak için Mevlana Camisine geçti. Erdoğan, burada Civelek ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazın ardından Erdoğan, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun." ifadesini kullandı.

Bu tür afetlerin büyük bir imtihan olduğuna işaret eden Erdoğan, "Böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla eda etmiş bir milletiz. Bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz." diye konuştu.

Daha önce, Bingöl, Van, Simav, Düzce, Sakarya ve Bolu gibi depremlerin yaşandığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Şimdi yine bir imtihandayız. Elaziz, malum Erzincan'la komşu ve Erzincan'da da ne tür depremler yaşadığımızı hep biliyorsunuz. Şunu özellikle ifade etmek isterim; biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin adeta bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz ve bunu böylece yaşadık."

"Bu kardeşlerimiz, inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sabi, zaten o günahsız. Anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek ve bunun yanında da tabii ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah gerek köylerde gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç, açıkta inşallah bırakmayacağız. Ben sizden şunu rica ediyorum; hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin ne denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz."

Erdoğan, konuşmasının sonunda vefat eden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, ruhlarına Fatiha okunmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, beraberindekilerle tabuta omuz verdi.

Cenazede TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da hazır bulundu.

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8 büyüklüğündeki deprem Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenaze töreni Mevlana Camisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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