Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu:

Depremde 22 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Bini aşkın yaralımız var, bunlar da hastanelerde, fakat yoğun bakımda olan hasta sayımız çok az. Onlarla ilgili çalışmalarımız da şu anda hastanelerimizde yapılıyor. Kendilerine Rabbimden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Enkazlardaki kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Arkadaşlarımız cansiperane buralardan aldıkları ses üzerine gidiyorlar ve bunun yanında köpeklerle olsun, bütün teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun bu çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle devam edilecek. Bakan arkadaşlarımız sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla beraber kullanmayı sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de inşallah ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: