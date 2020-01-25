YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu:

ANKARA HABERLERİ  | 25.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

"Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla kullanmayı sürdürecek. Ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz" - "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım" - "Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Yani birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, açıklamaları yaptık, AFAD ile bunlar yapılır, bilemediniz Kızılayımızla bunlar yapılır ve burada toplanarak dağıtılması gereken yerlere de bunlar dağıtılır" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemeleri sırasında çevrede bulunan iki ayrı enkazdan birer vatandaş sağ olarak çıkarıldı

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla kullanmayı sürdürecek. Ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı Mustafa Paşa Mahallesi'ne gitti.

Buradaki enkazlarda incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın incelemeleri sırasında çevrede bulunan iki ayrı enkazdan birer vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Erdoğan, enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan bir yaralının yanına giderek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi de alan Erdoğan, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü, bakanların bölgeye hareket ettiğini belirten Erdoğan, AFAD, UMKE, Kızılay, jandarma ve askerin çalışmalarıyla çok sayıda vatandaşın enkazdan sağ olarak çıkarıldığını söyledi.

Depremde 22 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Bini aşkın yaralımız var, bunlar da hastanelerde, fakat yoğun bakımda olan hasta sayımız çok az. Onlarla ilgili çalışmalarımız da şu anda hastanelerimizde yapılıyor. Kendilerine Rabbimden şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Enkazlardaki kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Arkadaşlarımız cansiperane buralardan aldıkları ses üzerine gidiyorlar ve bunun yanında köpeklerle olsun, bütün teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun bu çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle devam edilecek. Bakan arkadaşlarımız sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla beraber kullanmayı sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de inşallah ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konu ile ilgili olarak da milletçe ortaya koyduğunuz, koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım. Böyle yok para toplamaydı, şuydu, buydu, devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Yani birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, açıklamaları yaptık, AFAD ile bunlar yapılır, bilemediniz Kızılayımızla bunlar yapılır ve burada toplanarak dağıtılması gereken yerlere de bunlar dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılara da fırsat vermeyelim, adımlarımızı buna göre inşallah atalım diyoruz."

"Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullanan Erdoğan, vefat eden vatandaşların ailelerine sabır diledi.

Erdoğan'a, incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki bakanlar da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Sömestirin tadı Nata Vega Outlet’teSömestirin tadı Nata Vega Outlet’te
İkinci el otomobilde rekor fiyat artışıİkinci el otomobilde rekor fiyat artışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 büyüklüğündeki deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6 enkazlarda inceleme Mustafa Paşa Mahallesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Önce motora, sonra park halindeki araca çarptı

Elazığ'daki deprem

Elazığ'daki deprem

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Edremit Belediyesi Elazığ için seferber oldu

Edremit Belediyesi Elazığ için seferber oldu

Ankara Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:42
Akşam
18:05
Yatsı
19:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Fügen Eczanesi
Cankaya
Yurtseven Sami Eczanesi
Yenimahalle
Asilkan Eczanesi
Mamak
Korhan Eczanesi
Mamak
Yeni Oyak Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Budak Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.