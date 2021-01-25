Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa müjdesini Denizli İl Kongresinden verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında partisinin Denizli, Mersin ve Uşak 7. Olağan İl Kongrelerine bir bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan; “Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP’min genel başkanı kadar karikatür bir durum sergilememiştir. CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP’nin ifa ettiği görev HDP ve İYİ parti ittifakını dengede tutmaktır” dedi.

AK Parti’nin kongre süreçleri milletimizle ifa ettiği demokrasi şöleni şekilde geçtiğini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu sene sınırlı katılımla yapmak zorunda kaldık. Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Şimdi buluşmalarımızı canlı bağlantılarla yapmaya çalışıyoruz. Bizim kalplerimiz daima birdir beraberdir. İnşallah 7. Olağan büyük kongremizi salgının kontrol alınmasıyla milletimizle birlikte en coşkulu şekilde toplamayı ümit ediyoruz. Bugün Denizli’de salonu görüyorum, iftihar ediyorum, Mersin’de Uşak’ta salonu görüyorum iftihar ediyorum. Bu birliğimiz beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023e çok farklı taşıyacak ve 2024 yerel seçimlerinde de çok güçlü çıkmamızı sağlayacaktır. Tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. AK parti sadece 18 yılın değil geleceğin de partisi olacağını göstereceğiz. Ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda büyük avantaja sahibiz. AK partinin kurucusu da sahibi de lokomotifi de milletimizin ta kendisidir. Neyi başardıysak Milletimizle beraber başardık. Türkiye’yi 2023 hedeflerine yine milletimizle beraber taşıyacağız. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetlerimizi yürüttüğümüz siyasetimizin sadece tescil ve duyuru yeridir. Yapmamız gerek her vatandaşımızın kapısını çalarak kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Genel Başkanı’ndan sandık görevlisi ve üyesine kadar bu siyaset tarzı AK Parti’yi iktidara taşımış ve 18 yıldır kalmasını sağlamıştır. Bundan uzaklaşıyorsak milletimizle gönül bağını zayıflatırız. Cumhur İttifakı’nı ve AK Parti’yi güçlü tutmalıyız. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı ve AK Parti’yi zafere sizler taşıyacaksınız. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, emek ve fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.