Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (2)

HATAY (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek, ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Hatay'a 7 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini dile getirerek, 3 baraj ve 2 gölet daha yapacaklarını söyledi.

Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı, Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi açılışını geçen ekim ayında video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Şehrimizde 585 bin dekar gibi araziyi sulayacak, çiftçilerimize 451 milyon lirayı aşkın gelir artışı ve 52 binden fazla kişiye de ilave istihdam temin edecek Reyhanlı Barajı, Hatay'ın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu baraj aynı zamanda Hatay şehrimizi ve Amik Ovası'nı taşkın afetine karşı da koruyacaktır. Herhangi bir risk halinde Afrin ve Karasu çaylarının taşkın sularını Reyhanlı Barajı'na aktarabileceğiz. Böylece hem yaklaşık 200 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacağız hem de her damla suyu verimli kullanmış olacağız." diye konuştu.

Karasu kanalının da bir an önce tamamlanmasını sağlayacaklarını belirten Erdoğan, Hatay'ın yarım asırlık hayali olan Tahtaköprü Barajı'nı yükselterek barajın sulama alanını 109 bin hektardan 453 bin dekara çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, bu iki projeyle Hatay'ın tarım alanlarının yarısını sulama kapsamına aldıklarına işaret ederek, inşaatları devam eden sulama tesisleri tamamlandığında Hatay'da 700 bin dekardan fazla mümbit araziyi daha sulamaya açacaklarını söyledi.

Hataylı çiftçilere bugüne kadar 3 milyar liralık tarımsal destek verdiklerine işaret eden Erdoğan, "PKK tarafından yakılan ormanlarımızı, çok daha güzeliyle ve fazlasıyla yeniden yeşillendirmek için kolları sıvadık. İnşallah bu çalışmaları süratlendirecek adımları da atıyoruz." dedi.

Sanayide kente son 19 yılda 4 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 2 teknopark, 2 araştırma geliştirme merkezi, bir tasarım merkezi kurduklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı 2002 yılında 174 bin kişi iken, bu rakam yaklaşık 2 kat artışla 343 bin kişiye ulaştı. Görüldüğü gibi sadece özetin özeti mahiyetinde anlatsak bile Hatay'a kazandırdığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Biz laf siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz boş teneke gibi gürültü çıkarmıyor, eser inşa ediyoruz. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü, teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Çünkü biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Bu mücadelemizde yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hatay'a da 19 yıldır bize verdiği destek için teşekkür ediyorum."

- "Her alanda ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yönetmiştir"

Erdoğan, dünya ile birlikte Türkiye'nin de yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüs salgınının etkisi altında olduğunu anımsatarak, "Hamdolsun sağlık hizmetlerinden gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yönetmiştir. Gelişmiş ülkeler bile çok ciddi bocalamalar yaşar, pek çok alanda çaresizliğe mahkum olurken biz, meselelerimizi çözerek yolumuza devam ettik. Salgın dönemi aynı zamanda kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde arayan zihniyeti gerçek yüzünü de görmemizi sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Şehir hastanelerini yaparken birilerinin çıkıp, "ülkede bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var" dediklerini ancak yola devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğer böylesine yüksek kapasiteli ve donanımlı hastanelerimiz olmasaydı salgının zirve yaptığı dönemleri biz nasıl atacaktık? Aynı kafa, inşa ettiğimiz bölünmüş yollardan hızlı demiryolu hatlarına, havalimanlarından köprülere, barajlardan millet bahçelerine kadar her projeyi engellemenin, çamur atmanın gayreti içinde olmuştur. Bunların temel hizmetlerden altyapı yatırımlarına, diplomasiden güvenliğe kadar ülke için yapılan hiçbir hizmete destek verdiğini görmedik. Dünyanın bizi takdirle takip ettiği, örnek aldığı hususlar, bunların dilinde yalanın, iftiranın, çarpıtmanın aracı haline dönüşmektedir. Türkiye'yi demokraside ve ekonomide küresel sistemin en üst sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar, karşımızda yer aldı. Ülkemizin önünü kapatmak, yükselişini engellemek isteyenler ne diyorsa, hangi argümanları kullanıyorsa, hangi senaryoları sahneliyorsa bunlar da aynı yolu takip ediyor. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, Hatay bunun en yakın ve acı şahididir."

- "Ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik"

Terör örgütü bir yandan, güneydeki eli kanlı rejim diğer yandan ülke sınırlarına ve halka saldırmaya başlayınca, "Vatanımıza yönelik tehditleri kaynağında kurutacağız" diyerek sınır ötesi harekatlara başladıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızı güvenlik altına alarak ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı yerle yeksan ettik. Bu kadim coğrafyaya dayatılan senaryoları hamdolsun boşa çıkardık. Yaptığımız harekatlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimi savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karabağ'a her konuda yaşadık ama biz ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik. İşte geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Simdi aynı yaklaşımla başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar."

Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir de "büyük büyük" laflarla milletten ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça kendilerini acı acı gülmekten alıkoyamadıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri, geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan kendisine birtakım sözler verildiğini söyleyerek, güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz, Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri, belki yüzlerce, belki binlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek yüzünü, gerçek niyetlerini gördük, ona göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını sıvazlayan, kulağına 3-5 hoş kelime eden, eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu, hüsrandır. Maalesef karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. Milletin gönlüne girmeye çalışmak yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye hedeflerine doğru ilerletmeye biz devam edeceğiz. Hatay'dan, 2023'e doğru giderek artacağı anlaşılan bu mücadelede bize sizlerden daha güçlü destek istiyoruz. Ülkemizin tüm şehirleri gibi Hatay'ı da daha büyük hizmetlerle tanıştırmakta, 84 milyon insanımızın her birini daha ileri demokrasiye, daha müreffeh bir hayata kavuşturmakta kararlıyız. Biz bu sözümüzü geçmişte tuttuk, şimdi de tutacağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım."

Erdoğan, açılışı yapılan eserlerin ülkeye ve Hatay'a hayırlı olması dileğinde bulunarak bu yatırımların Hatay'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

- Notlar

Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile AK Parti ve MHP milletvekilleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocukları sahneye davet ederek, onlarla birlikte açılışları gerçekleştirdi.

Erdoğan, törenin ardından Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

(Bitti)

