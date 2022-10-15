YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madenci Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

15.10.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maden işçisi Ayvaz’ın hamile eşi Elif Ayvaz’ın çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi

BARTIN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Selçuk Ayvaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra’ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

Madenci Ayvaz’ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın meydana geldiği Amasra'daki maden ocağında incelemede bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın meydana geldiği Amasra'daki maden ocağında incelemede bulundu
Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyorBakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor
Türkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandıTürkiye ile Katar arasında 11 anlaşma imzalandı

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:39
İkindi
15:45
Akşam
18:17
Yatsı
19:35
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hemen doktora koşun

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.