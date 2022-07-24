Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu: (3)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzeyimizdeki savaşta taraflarla her düzeyde konuşabilen, diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarda iş birliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız." dedi.

Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninden sıkıştırıldıkları ekonomik istikrar mücadelesini zaferle neticelendireceklerini belirtti.

Böylece 2023 hedeflerine ulaşmış, 2053 vizyonunu hayata geçirme yolunda kararlılıkla ilerleyen bir Türkiye'yi sonraki nesillere bırakma imkanına kavuşacaklarını ifade eden Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu hem zorlu hem de büyük bedeller ödenmesini gerektiren kutlu bir mücadeledir. Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayetiyle ülkemizi bugünlere ayağına taş değdirmeden getirdik." diye konuştu.

Gelişmişinden az gelişmişine tüm ülkelerin çok ciddi siyasi, ekonomik, sosyal çalkantıların eşiğinde olduğu bir döneme, Türkiye'nin toparlanmasını ve yükselişini tamamlamış şekilde girmeye hazırlandığına dikkati çeken Erdoğan, "Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme kararlılığımızın hem uluslararası meşruiyetini güçlendiriyor hem bölgedeki desteğini arttırıyoruz. Kuzeyimizdeki savaşta taraflarla her düzeyde konuşabilen, diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarda iş birliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız." ifadelerini kullandı.

Çeşitli sebeplerle sorunlar yaşadıkları ülkelerle ilişkileri birer birer hal yoluna koyduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bazı dostlar şunu söylüyor; 'Ya ben sizi anlayamıyorum. Hayırdır? Hem kavga ediyorsunuz hep ara buluyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş?' İşin zaten anahtarı orası. Bütün mesele dost kazanmak, düşman değil. Biz de bunu hamdolsun şu ana kadar başardık, başarıyoruz. Bize güvenen dost ve kardeş toplumları ve ülkeleri, zor zamanlarında hep yanlarında olarak hayal kırıklığına uğratmadık. Türkiye'ye karşı sistematik husumet politikası izleyen herkesi tutumunu gözden geçirmeye ve uzlaşma yolları aramaya mecbur bıraktık. Siyasi, ekonomik ve askeri çıkarlarımızdan taviz vermeden bölgesel ve küresel ilişkilerimizi koruyabileceğimizi gösterdik."

- "Umutlu olmak için elimizde ziyadesiyle sebebimiz mevcuttur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce göreve geldiklerinde yüzde 20 olan savunma sanayisindeki yerli üretim payının yüzde 80'e ulaştığını anımsatarak, "Bütün bunlarla beraber artık savunma sanayinde kendi ürünlerimiz ortada. Kendi ürünlerimizi, biz kendimiz üretirken bu tabii birilerine de ciddi manada 'Türkiye'ye şöyle göz kırparken dikkatli olun.' demeyi getirtiyor." ifadelerini kullandı.

Bunları yaparken yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme esasına dayanan ekonomi politikasının, küresel tehditler karşısında en önemli koruma kalkanı haline dönüştüğüne işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pek çok ülkenin resesyona ve buna bağlı krizlere sürüklenme korkusu yaşadığı bir dönemde biz ekonomimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Küresel dengesizliklerin ve içimizdeki kimi açgözlülerin sebep olduğu yüksek fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı gelirlerini artırarak korumakta kararlıyız. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki potansiyel, bu sıkıntıların fevkalade üstündedir. Biz umutsuzluğu küfre yakın gören bir anlayışın mensuplarıyız. Umutlu olmak için elimizde ziyadesiyle de sebebimiz mevcuttur. Bizim sadece son 8 yılda başımıza gelenlerin herhangi birine maruz kalması halinde ayakta durabilecek pek az toplum, pek az ülke olduğuna inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, bir yandan önümüze çıkan engelleri aşıp, tehditleri bertaraf ederken diğer yandan da demokrasi ve kalkınma hedeflerinden en küçük bir sapma göstermedik. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında tarihi bir dönüm noktası olacaktır." diye konuştu.

Akademi dünyasından Türkiye'nin bu kritik süreçte yaşadıklarını tüm boyutlarıyla ortaya koyacak çalışmaları yaparak millete ışık tutmasını beklediğini dile getiren Erdoğan, mezun öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin yetişmesinde emeği olan hocalara ve Türkiye'de bu güzide eğitim kurumu kazandıran hayırseverlere teşekkür etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere diplomalarını verdi

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Mezun olan öğrenciler alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, doktora mezunları Rahmi Oruç ve Haldun Karahanlı'ya diplomalarını takdim etti.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti. Programın ilk bölümünün sona ermesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

(Bitti)

