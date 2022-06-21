Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
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