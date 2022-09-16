Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

SEMERKANT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Reisi'nin zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.



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