Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un eğitim kapasitesini tahkim etmek amacıyla tarihi nitelikte pek çok adım attıklarını belirterek, "Örneğin 2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını, bununla ne demek istiyorum, göreve geldiğimiz zaman 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, resmi açılışı yapılan eğitim-öğretim yatırımlarının ülkeye, millete, İstanbul'a ve İstanbullulara hayırlı olmasını diledi.

Bugün 1 Temmuz 2019 ile 15 Şubat 2022 tarihleri arasında inşası tamamlanan toplam 122 okulu resmen hizmete aldıklarını dile getiren Erdoğan, bu eğitim kurumlarından 56 okulun, 1321 dersliğin Milli Eğitim Bakanlığınca, 39 okulun, 1280 dersliğin İstanbul Proje Koordinasyon Birimince, 27 okul, 556 dersliğin ise hayırseverler tarafından şehre kazandırıldığını söyledi.

Erdoğan, eğitim kurumlarının 5'inin özel eğitim uygulama okulu, 2'sinin bilim sanat merkezi, 3'ünün halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu, 2'sinin güzel sanatlar lisesi olarak hizmet verdiğini aktararak, böylece 2,5 yıl gibi kısa bir sürede 3 bin 157 dersliğe sahip, 122 modern eğitim tesisini İstanbulluların istifadesine sunmuş olduklarını belirtti

- "Toplam yatırım bedeli 2 milyar 140 milyon lirayı geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan okulların toplam yatırım bedelinin 2 milyar 140 milyon lirayı geçtiğine işaret etti.

Eğitim-öğretim hizmetlerinin kalitesini daha da artıran bu yatırımların öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimiz başta olmak üzere yatırımların inşasına maddi, manevi destek veren herkese, ilgili tüm kurumlarımıza, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor, Rabb'im hepsinden razı olsun diyorum. Yaklaşık 3,5 milyon öğrencimizin bulunduğu İstanbul'umuzun eğitim altyapısını güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Medeniyetimizin göz bebeği bu kadim şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız dahil, tam 25 yıldır aziz İstanbul'umuzun hizmetindeyiz, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetkarıyız. Çeyrek asrı aşan hizmet yolculuğumuzda şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. 'Bizim milletimiz, bizim evlatlarımız en iyisine layıktır.' inancıyla diğer 80 vilayetimizle birlikte İstanbul'a da aşkla şevkle sevda ile hizmet ettik. İstanbul'un birikmiş sorunlarını tek tek çözüme kavuştururken temel meselemiz olarak gördüğümüz maarif davamıza da özel önem verdik."

- "Tarihi nitelikte pek çok adım attık"

"İstanbul'un eğitim kapasitesini tahkim etmek amacıyla tarihi nitelikte pek çok adım attık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Örneğin 2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını, bununla ne demek istiyorum, göreve geldiğimiz zaman 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık. Bitmedi, özellikle bunu tabii şu anda ana muhalefetin ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım, 67 bin olan öğretmen sayısını yine 3 kat artırarak 176 bine ulaştırdık. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı, yani 7 bin 500'ü İstanbul'da göreve başladı, hayırlı olsun."

(Sürecek)

