Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de tahıl koridoruna ilişkin, "Bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme, Hükümetler Arası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bir gazetecinin, "Her ikiniz de tahıl sorunundan söz ettiniz, ihracat konusu Türkler tarafından ele alındı. Ancak ilk somut adımın atılması için eksik olan nedir? Sayın Erdoğan bu konuda Putin ile mi görüşmek durumunda?" sorusuna, özellikle Karadeniz koridorunun çok büyük önem ifade ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de yaklaşımlarının önem arz ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz zira bu tahılın ama buğdaydı ama arpaydı ama ayçiçeği yağıydı bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında Sayın Guterres ile de görüşmek suretiyle devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız."

- "SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz"

Bir gazetecinin SAMP-T hava savunma sistemi konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Erdoğan, SAMP-T'nin İtalya, Fransa ve Türkiye arasında büyük önem arz ettiğini vurguladığını ifade etti.

En son NATO zirvesinde de yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile konuyu etraflıca ele aldıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendileri de 'ben de Sayın Draghi ile bu konuyu görüşeceğim' dediler. 'Sayın Draghi'nin Türkiye ziyareti olacak ben de görüşeceğim' dedim ve bugünkü ikili görüşmemizde de konuyu tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız yine aynı şekilde ele aldılar ve bir an önce SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda zaten sayın Başbakanla mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde Macron ile de mutabakatımız bu konuda var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin son dönemde düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın uyguladığı baskı ve geri itme politikası nedeniyle deniz yoluyla Avrupa'ya geçiş rotalarını İtalya'ya çevirmesi konusunun bugünkü görüşmede gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Özellikle bu konuda geri itme çabalarında maalesef Yunanistan artık Avrupa'dan öte İtalya için tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde bütün bu düzensiz göçteki o insanlar artık İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde bu geri itmelerde elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu insanları denizlerden topluyoruz. Denizlerden toplamak suretiyle kurtarmaya çalışıyoruz. Ama aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var."

(Bitti)

