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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi onuruna yemek verdi

05.07.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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