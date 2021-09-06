Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Son afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan meblağ da 345 milyon lirayı bulmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, bu sene adli yılı inşası tamamlanan yeni Yargıtay binasında açtıklarını dile getirdi.

Yargıtayın, altı farklı yere dağılan binalarında hizmet vermeye çalışan bir kurum haline geldiğine işaret eden Erdoğan, sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa edilen 10 bloktan oluşan yeni Yargıtay binasının, burada görev yapan hakim ve savcıların hizmet kalitesini artıracağına inandığını belirtti.

Erdoğan, "Geçmişte vesayetten FETÖ'ye kadar üzerine düşen nice gölgelerin tartışması altında kalan yargımızın, artık milletimizin kendisinden beklediği bağımsız ve tarafsız duruşunu her geçen yıl güçlendirdiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte de yeni reformlarla yargıya verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." diye konuştu.

Adli yıl açılışının hemen ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin yeni binalarının açılışıyla mezunlarının diploma törenlerine iştirak ettiğini anımsatan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini tamamlayan subay ve astsubaylara görevlerinde başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin yeni öğretmen atama törenini, 3 Eylül'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde icra ettiklerini dile getiren Erdoğan, ataması yapılan öğretmenleri tebrik etti.

Erdoğan, buradaki programdan sonra, yangın ve sel afetlerine maruz kalan şehirlere yapacağını ilan ettiği ziyaretlerin ilkini gerçekleştirmek üzere Rize'ye hareket ettiğini belirtti.

Rize ziyaretinde sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almanın yanında inşası tamamlanan eserlerin açılış ve yeni başlanacak projelerin temel atma törenlerine iştirak ettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak Avrupa'dan gelip Orta Asya'ya uzanan Kafkasya koridoru ile Rize-Mardin hattındaki kuzey-güney ulaşım koridorunun en önemli güzergahlarından birinin üzerinde yer alan İyidere-İkizdere yoluyla Hurmalık tünellerini hizmete açtık. Bölge ekonomisinin canlanmasına önemli katkıları olacak bu yolun ve tünellerin bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumartesi günü de Rize için, 'dağın ardı ile önünün buluşması' anlamını taşıyan Salarha tünelinin açılışıyla merkezdeki kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Ardında da üniversitemize giderek hem diş hekimliği fakültemizin yeni binasının açılışını yaptık hem de üniversitenin kurucular kuruluyla bir araya gelerek yürütülen çalışmaları ve projeleri konuştuk."

Erdoğan, bugün de güne İstanbul'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılış töreniyle başladıklarını anımsatarak, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, ülkeye ve millete bir kez daha hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde böyle bir açılışı gerçekleştirmenin, tarihten bugüne ve geleceğe yönelik adeta bir buluşmayı yaşattığını söyledi.

- "Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgından güvenliğe, afetlerden yeni turizm sezonuna gündemdeki hususları etraflıca istişare ettiklerini belirten Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalışıyor, eser ve hizmet siyasetimizin ürünü projeleri, yatırımları, icraatları adım adım hayata geçiriyoruz. Rabbim bu ülkenin ve milletin geleceği için çalışan, koşturan, terleyen, üreten, tuğla üstüne tuğla koyan herkesten razı olsun. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak tüm bu gayretleri taçlandıracak, ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde, üst üste yaşanılan afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının da acısının hissedildiğine dikkati çeken Erdoğan, Antalya ve Muğla başta olmak üzere güney sahillerinde etkili olan, ülke tarihinin en büyük orman yangınlarında ağaçların yanı sıra evlerin, ahırların, hayvanların, seraların, ekili alanların da tahrip olduğunu ifade etti.

Erdoğan, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşları ve ormancıları bir kez daha rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

Yangınların söndürülmesinin hemen ardından zararların telafisi, tamamen kullanılamaz hale gelen ev ve tarımsal yapıların inşası çalışmalarının başladığını belirten Erdoğan, şimdiden tamamlanıp teslim edilen evlerin bulunduğunu, amaçlarının bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmek olduğunu kaydetti.

- "Kastamonu ve Sinop'taki durum, eşi benzeri görülmemiş bir olay"

Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Azdavay, Sinop’un Ayancık, Bartın'ın Ulus ilçelerinde ve bağlı köylerinde çok ciddi can kayıplarına ve yıkımlara yol açan sel felaketinin izlerini silme çalışmaları sürdüğünü, halen kayıp olan 15 vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bir süre önce Rize ve Artvin'de de sel baskınları yaşandığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle Kastamonu ve Sinop'taki durum eşi benzeri görülmemiş bir olay ama böyle bir afeti, manzarayı yaşadık. Mesela Bozkurt’ta, ilçeye bir yılda yağan yağış sadece 2 günde düştü. Bu olağanüstü durum, yüksekliği 5 metreyi bulan sel baskınlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Sel bittiğinde mesela Bozkurt ilçemizde geride yüksekliği 4,5 ile 7 metre arasında olan toprak, taş, ağaç karışımı bir rüsubat kaldı. Yaşanan felaketle mücadele için tüm bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın imkanlarını seferber ettik. Helikopterler, iş makineleri, botlar, itfaiye araçları, 10 binin üzerinde personel ve ihtiyaç duyulan her türlü araç gereçle felaket bölgelerine adeta çıkarma yaptık.

Bu süreçte 1345 afetzedeyi helikopterlerle, 501 afetzedeyi botlarla tahliye ettik. Avrupa ülkelerinde yaşanan sel felaketlerinin ardından aylarca kaldırılamayan atıkları birkaç hafta içinde önemli ölçüde temizledik, aylarca yeniden işler haline getirilemeyen altyapıyı bir haftaya kalmadan ayağa kaldırdık. Vatandaşlarımızın çoğunun sel baskının ardından bir daha asla eski günlerine geri dönebileceğine ihtimal vermedikleri binaları, sokakları, caddeleri devlet millet işbirliğiyle kısa sürede tekrar yaşanır hale getirdik. Sadece Bozkurt ilçemizden çıkartılan rüsubat miktarı 20 bin kamyonu geçmiştir."

Afet gününden beri 3-5 günlük istisnalar dışında bölgeden ayrılmayan bakanların bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, ihtiyaca göre diğer bakanlarımız afet bölgesine adeta kamp kurmuştur. Yıkımlar, zararlar, sıkıntılar yerinde tespit edilmiş ve süratle çözüme kavuşturulmuştur. Kapalı yolların önemli bir bölümü tamir edilerek veya servis hatları kurularak ulaşıma açılmıştır. Su ve elektrik altyapısı neredeyse tamamen çalışır hale getirilmiştir. Yardımların temini ve dağıtımı AFAD tarafından koordine edilmektedir. Tamamlanan tespitlere göre bu üç ilimizde vatandaşımızın 590 milyon liralık zararı ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Son afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan meblağ da 345 milyon lirayı bulmuştur. Afet bölgesinde yıkılan veya yıkılması gereken binin üzerinde bağımsız bölüm vardır. Selde ürünü, mahsulü veya araç gereci zarar gören çiftçilerimizin sayısı 3 bin 800 civarındadır. Tüm bunlarla ilgili süreçler devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bu felaketin izlerini silmekte kararlıyız."

(Sürecek)

