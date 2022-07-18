Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava yollarında rekor üstüne rekor kırıldığını belirterek, İstanbul Havalimanının bayram boyunca günde ortalama 1400 uçağın iniş kalkışına ve 230 bin yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkartacak, milleti hak ettiği refah seviyesine kavuşturacak projeleri planlayıp, inşa ettiklerini ve Türk vatandaşlarıyla birlikte tüm insanlığın hizmetine sunduklarını anlatan Erdoğan,"Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejilerimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlerin meyvelerini almanın mutluluğunu şu anda yaşayan ülkelerin başında geliyoruz." dedi.

İzmit Körfezi'ni otomobille mevcut yolu kullanarak geçmenin 1,5- 2 saat, feribotla da sadece deniz kısmıyla yaklaşık 1 saat sürdüğünü anlatan Erdoğan, yoğun günlerde çok uzun saatlerde ancak katedilebilen İzmit Körfez geçişinin artık Osmangazi Köprüsü'yle 5 dakikada tamamlanabildiğini söyledi.

"Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü tam 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu öyle herkesin karı değil, bu inanmış kadroların karıdır." diyen Erdoğan, şayet bu köprü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınmasının mümkün olamayacağını, kara yolunun kilitlenip, seyahatlerin kesintiye uğrayacağını ve ulaşımın çileye dönüşeceğini anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"İzmir-İstanbul Otoyolu, senin milletvekili olduğun yer Bay Kemal ve Osmangazi Köprüsü sayesinde bu güzergahta yapılan yolculuk çile olmaktan çıkmış, artık keyif halini almıştır. Nitekim 5 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında Osmangazi Köprüsü'nü günlük ortalama 54 bin araç kullanmıştır. Böylece araç başı ortalama 6,5 saat ve toplam 4,2 milyon saat vakit tasarrufu ile 2,5 milyon litre yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Sonuçta sadece bu tarihlerde İzmir-İstanbul Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü sayesinde ülkemiz yakıttan, zamandan ve emisyondan 140 milyon liralık bir kazanç sağlamıştır. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 2016 yılından bugüne garanti karşılama oranları yüzde 36'dan yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu durum devlet kasasından tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin, devlete üste kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor."

- "1915 Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz günü, 14 bin 275 araç kullanmıştır"

Erdoğan, Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz kara yolu bağlantısını sağlayan "enlerin ve ilklerin" projesi 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazın bu güzergahtaki geçiş sürecinin de 6 dakikaya indiğinin altını çizerek, "Allah'a hamdolsun, bunlar bize nasip oldu ve bunlarla birlikte Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan 2 milyar 545 milyon avro maliyetle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 8 Temmuz günü, 14 bin 275 araç kullanmıştır. Nereden nereye?" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyayla olan ticari ve sosyal ilişkilerine büyük katkı sağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki trafik akışının da tıpkı Osmangazi Köprüsü gibi bir süre sonra geçiş garantisinin üzerine çıkacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada köprüden geçecek araç sayısı tahminiyle, araç garanti sayısı arasındaki farkı bilmeyenlere de hakikatleri anlatmaya devam edeceğiz. İstanbul Boğaz geçiş trafiğine rahat bir nefes aldıran Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 8 Temmuz'daki 132 bin 377 araç ve günlük ortalama 60 binden fazla araç geçişiyle kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir.

Hayata geçirdiğimiz kamu-özel iş birliği projeleriyle ilgili yalan, iftira, karalama kampanyalarının gerisindeki sinsi niyetleri biz gayet iyi biliyoruz. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, zenginleşmesini istemeyenler, kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma, enerji, şehirleşme gibi yatırımlarımıza saldırıyorlar. Bu hezeyanların amacı asla ülkenin çıkarını, milletin menfaatini, çevreyi veya benzeri hayırlı niyetleri savunmak değildir. Doğrudan ülkemize ve milletimize husumetlerini ifade edemedikleri için yatırım düşmanlığıyla ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Esasen ulaştırma yatırımlarımızın, ülkemize ve milletimize katkısını ifade etmek için sadece şu rakamlar bile yeterlidir. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı, hani diyorlar ya? 'Ekonomik durum şöyle, ekonomik durum böyle' 8,5 milyondan... araç sayısı veriyorum dikkat edin, 26 milyona çıkarak, 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyordun? Bakın rakam ortada. Bu kadar korkunç bir rakama ulaşmış ve şu anda otomobil satış yerlerinde birinci el otomobil dahi bulmakta sıkıntı çekiyorlar ve ikinci elle işi idare etmeye çalışıyorlar. Bütün bunlara rağmen yaptığımız 112 milyar dolarlık altyapı yatırımı sayesinde kara yollarındaki ulaşım hızı güvenli, konforlu hale gelirken, trafik kazası oranları ve can kayıpları da yüzde 82 düzeyinde azalmıştır."

- "Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava yollarında da durumun aynı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hava yollarımızda rekor üstüne rekor. İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama 1400 uçağın iniş kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Ve ne kadar haklı olduğumuz orada da ortaya çıktı. Dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı olarak gösterilmektedir. Antalya Havalimanının kapasite genişletmesi ihalesine verilen 8,5 milyar avroluk bedelin ilk ödemesi olan 2 milyar 138 milyar avrosu 28 Mart 2022'de Hazine'ye aktarılmıştır. Mevcut kapasiteyle de bu havalimanımız 16 Temmuz'da toplam 1068 uçak ve 188 bin 504 yolcuyla o da kendi rekorunu kırmıştır."

Türkiye'ye 20 yılda asırlık kalkınma altyapısı kazandırmış olmakla gurur duyduklarını vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun bugün veya bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık. Allah'ın izniyle bundan sonra da milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

