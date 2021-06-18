Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç'le görüştü

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le görüştü.

Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasının ardından Cukanoviç ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.



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