Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki afet bölesinde incelemede bulundu

KASTAMONU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Kastamonu'da meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu.

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Erdoğan, Bozkurt ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından afet bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zarar gören alanlarda vatandaşlarla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.



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