Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu: (3)

KOCAELİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 2022'de TOGG'un Gemlik Fabrikası'nın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceklerini bildirerek, "2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına işaret ederek, "Bir savaş halini düşünün... Sayın Putin'le de bunları hep konuştuk. Tahran'da da yine konuşmuştuk. Şimdi bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor. Olmadığınız sürece olmuyor. Muharebe meydanlarında kendilerini ispatlayan SİHA'larımızın savaş doktrinlerini yeniden yazan kabiliyetini artık tüm dünya kabul ediyor. Bir dönem en temel savunma ihtiyaçlarını bile ithal eden Türkiye, bugün pek çok ülkeye ileri teknolojiye sahip milyarlarca dolarlık ürün satıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iyi üniversitelerinde yetişmiş 13 bin mühendis ve teknisyeninin milli muharip uçak projesinde gece-gündüz demeden büyük bir aşkla çalıştığını aktaran Erdoğan, birilerinin bu mühendis ve teknisyenlerin şevkini kırmaya çalıştıklarını ancak kendilerinin onlara güvendiklerini ve her alanda desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Türkiye'nin otomobilini de belirledikleri takvime uygun şekilde adım adım hayata geçirdikleri bilgisini veren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah 29 Ekim 2022'de TOGG'un Gemlik Fabrikası'nın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. 'Yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız.' diyenlere inat Türkiye'nin otomobilini, milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Ülkemizi savunma sanayinde nasıl parmakla gösterilen seviyeye getirmişsek inşallah elektrikli otomobilde de benzer bir başarıyı muhakkak yakalayacağız. Az önce gencimizi dinledik. Artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretiriz, bunları üretmenin ötesinde de artık elektrikli otomobilde de dünya ülkeleriyle yarışa gireriz.

Tüm bu hakikatlere rağmen Türkiye'yi hala saman ithalatçısı gibi görmeye çalışanlar, Türk ekonomisinin üretim kapasitesinden habersiz cahillerdir. Bu insanları, yalan yanlış bilgilerle kendi ülkelerine kara çalmak yerine ben Kocaeli'ye davet ediyorum. Gelsinler Kocaeli'ye, buranın organize sanayi bölgelerini ve Bilişim Vadisi'ni gezsinler, görsünler. Kendilerinin de cehaletini burada anlasınlar. Buradaki üretimi, girişimci ruhu bizzat yerinde görsünler. Gelsinler, Türkiye'nin sanayide neleri başardığına bizzat şahitlik etsinler. Gelsinler Gebze Bilişim Vadisi'nin temsil ettiği vizyona tanık olsunlar."

Kocaeli'nin 14 organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, stratejik üretim tesisleri ve imalatta çalışan yaklaşık 270 bin vatandaşla Türk ekonomisine her yıl devasa katkılar sağladığını söyleyen Erdoğan, Kocaeli'nin muazzam üretim hacmiyle otomotiv, kimya ve metal sanayine damga vurduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Kocaeli'nin 2021 yılında Türkiye araç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını tek başına gerçekleştirdiğini, ayrıca Türkiye'nin ihracatta yakaladığı ivmede en başarılı ikinci şehir olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplam 128 araştırma-geliştirme merkezi ve 15 tasarım merkezi, yaptıkları çalışmalarla şehrimizin rekabetçi gücüne güç katıyor. Kocaeli'deki 5 teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri, katma değerli üretime öncülük ediyor. Bu tabloya baktığımızda Kocaeli'nin, Kocaelili müteşebbislerimizin, sanayicilerimizin Türkiye için ne ifade ettiğini çok net görebiliyoruz. Kocaeli'ye değer katanların birazdan takdim edeceğimiz ödülleri fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Farklı kategorilerde ödüle layık görülen firmalarımızı, bu firmaların çalışanlarını, müteşebbislerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Türk sanayinin lokomotif şehri Kocaeli'nin inşallah inovasyon ve teknolojide de başarı çıtasını yükselteceğine inanıyorum."

- Kocaeli'ye değer katan sanayi ve teknoloji firmalarına ödülleri verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, "İstihdamını en fazla artıran sanayi firmaları", "En fazla ihracat yapan sanayi firmaları", "En fazla ciro elde eden sanayi firmaları" ile "En fazla kadın istihdamı sağlayan sanayi firmaları" kategorilerinde ödüle layık görülen sanayi firmalarının yöneticilerine ödüllerini takdim etti.

Erdoğan ayrıca, "En fazla istihdam sağlayan teknoloji şirketleri", "En fazla ticaret yapan teknoloji şirketleri" ve "En fazla yatırım alan teknoloji şirketleri" ile "Türkiye'nin en aktif girişim sermayesi fonları", "Türkiye'nin en aktif melek yatırım fonları" ve "Türkiye'nin en aktif kitle fonu" kategorilerinde ödüle değer görülen teknoloji firmalarının sahiplerine de ödüllerini verdi.

Programda, Kocaeli'deki sanayicileri temsilen Mustafa Sinan Sungur ve girişimcileri temsilen ise Taha Uluhan davetlilere hitap etti.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletvekilleri, iş insanları ve girişimciler katıldı.

(Bitti)

