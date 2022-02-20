YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

20.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta üç ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'ndan başkent Kinşasa'ya hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul uğurladı.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşlik etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ve Gine Bissau'yu da ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek.

Ziyaretler kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla katılacak.

Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldıNakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı
Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:
Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senegal

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.