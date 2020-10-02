Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanları ve kalbiyle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir." dedi.

Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde, bugüne kadar ne dedilerse yaptıklarını, ne söyledilerse arkasında durduklarını, ne taahhüt ettilerse yerine getirdiklerini söyledi.

Bu kararlı, aktif ve tavizsiz tutum karşısında, uluslararası toplumun tüm aktörlerinin bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye'yi hesaba katmak mecburiyetinde kaldığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumuna geldiğini ifade etti.

"Elbette bunun bir bedeli oldu. Kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman ekonomik tuzaklarla, kimi zaman uluslararası baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hamdolsun bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Hep söylediğimiz gibi başaramadılar, başaramayacaklar. Bugün Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Hangi örgütten olursa olsun hiçbir teröriste nefes aldırmıyor, adım attırmıyoruz. Sınırlarımıza dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı mücadeleyi sınırlarımız ötesine taşıyarak verdik. Bugün Suriye'de 8 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tutuyoruz. Bunu keyfi yapmadık, zevkten değil, sadece oralardan yapılacak saldırıları merkezinde kontrol altına almak için yaptık. Hala Suriye toprakları üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır."